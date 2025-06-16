Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times Of Israel.

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Что показывают спутниковые снимки из Фордо

Американская геопространственной разведывательной компанией Planet Labs зафиксировала повреждения вблизи ядерного объекта Ирана в Фордо. Громкие взрывы люди слышали в районе завода, после атаки неподалеку даже произошло небольшое землетрясение. Объект в Фордо – второй по величине иранский завод по обогащению урана, поэтому предприятие могло стать целью Израиля.

На фото видно, что повреждения инфраструктуры, похоже, есть за пределами завода. Спутники зафиксировали места обвала до и после обстрела. Заметно, что повреждения получила подпорная стена на склоне горы вдоль дороги. Издание пишет, что это лишь крайняя часть секретного ядерного объекта, который на самом деле находится глубоко под горой.

Ранее в Иране также подтвердили незначительные повреждения в результате израильских ударов по объекту.

Спутниковый снимок с ядерного объекта в Фордо / Фото Planet Labs

Напомним, уже несколько дней Иран и Израиль обмениваются обстрелами. Израильская армия начала операцию против ядерных объектов врага, где изготавливалось опасное оружие. В ответ на это Иран запустил беспилотники и ракеты по городам Израиля. В результате атак в стране ранены сотни людей. Иран же в свою очередь потерял военных командиров и должностных лиц, которых ликвидировал ЦАХАЛ.