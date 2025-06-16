Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel.

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Що показують супутникові знімки з Фордо

Американська геопросторовою розвідувальною компанією Planet Labs зафіксувала ушкодження поблизу ядерного об'єкта Ірану у Фордо. Гучні вибухи люди чули в районі заводу, після атаки неподалік навіть стався невеликий землетрус. Об'єкт у Фордо – другий за величиною іранський завод зі збагачення урану, тому підприємство могло стати ціллю Ізраїлю.

На фото видно, що пошкодження інфраструктури, схоже, є за межами заводу. Супутники зафіксували місця обвалу до та після обстрілу. Помітно, що ушкоджень зазнала підпірна стіна на схилі гори вздовж дороги. Видання пише, що це лише крайня частина секретного ядерного об'єкта, який насправді знаходиться глибоко під горою.

Раніше в Ірані також підтвердили незначні пошкодження внаслідок ізраїльських ударів по об'єкту.

Супутниковий знімок з ядерного об'єкта у Фордо / Фото Planet Labs

Нагадаємо, вже кілька днів Іран та Ізраїль обмінюються обстрілами. Ізраїльська армія почала операцію проти ядерних об'єктів ворога, де виготовлялася небезпечна зброя. У відповідь на це Іран запустив безпілотники та ракети по містах Ізраїлю. Внаслідок атак в країні поранені сотні людей. Іран же своєю чергою втратив військових командирів та посадовців, яких ліквідував ЦАХАЛ.