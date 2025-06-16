Так, видання Iran International отримало інформацію про те, що що Алі Асгар Хеджазі, заступник керівника апарату верховного лідера Алі Хаменеї, веде переговори з російськими посадовцями щодо можливості виїзду з Ірану для себе та своєї родини у разі погіршення ситуації, передає 24 Канал.

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Іранці просять притулок у росіян

Зазначається, що своєю чергою високопоставлений представник Росії запевнив Хеджазі, що у випадку ескалації Москва забезпечить йому евакуацію через безпечний коридор.

Повідомляється, що й інші високопосадовці Ірану отримали подібні пропозиції, і деякі з них вже завершують підготовку до евакуації.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Бентямін Нетаньягу у суботній відеозаяві, 14 червня, заявив, що його країна готує несподівані удари для керівництва Ірану. Також він додав, що, мовляв, іранські високопосадовці відчули небезпеку та вже пакують валізи.

Зауважимо, що видання Reuters написало про те, що Трамп нібито заборонив Нетаяньгу вбивати Алі Хаменея. Сам ізраїльський політик назвав це повідомлення у ЗМІ фейковим.

Також відомо, що після початку військової операції Ізраїлю проти Ірану очільник Кремля зателефонував лідерам обох ворогуючих країн. Тегерану він висловив співчуття, а Тель-Авів пожурив. Путін пропонує своє посередництво у конфлікті. Дональд Трамп підтримує цю пропозицію диктатора.