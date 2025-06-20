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Что известно о землетрясении в Иране 20 июня

Clash Report сообщили, что землетрясение магнитудой 5,22 произошло в центральном Иране.



Где произошло землетрясение в Иране 20 июня 2025 года / Скриншот

Интенсивность землетрясения в 5 баллов означает, что толчки чувствуют почти все люди, многие ночью просыпаются. Предметы, которые висели, начинают шататься, оконные стекла могут треснуть. По штукатурке также могут пойти трещины.

Ближайший город к эпицентру землетрясения в Иране – Семнан. Примечательно, что там уже было землетрясение на этой неделе. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные сайта earthquaketrack.com.



Землетрясения в Иране в течение последней недели были не раз / Данные с сайта earthquaketrack.com



