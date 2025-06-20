24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також На гору Афон "спустився" землетрус: стихія завдала серйозних збитків

Що відомо про землетрус в Ірані 20 червня

Clash Report повідомили, що землетрус магнітудою 5,22 стався в центральному Ірані.



Де стався землетрус в Ірані 20 червня 2025 / Скриншот

Інтенсивність землетрусу в 5 балів означає, що поштовхи відчувають майже всі люди, багато хто вночі прокидається. Предмети, які висіли, починають хитатися, шибки можуть тріснути. По штукатурці також можуть піти тріщини.

Найближче місто до епіцентру землетрусу в Ірані – Семнан. Прикметно, що там уже був землетрус цього тижня. Принаймні, про це свідчать дані сайту earthquaketrack.com.



Землетруси в Ірані протягом останнього тижня були не раз / Дані з сайту earthquaketrack.com



