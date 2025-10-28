Уже второй раз за последние недели: над Испанией летал подозрительный дрон

В Испании вечером 27 октября закрывали аэропорт в Аликанте из-за неизвестного дрона. Это уже второй случай за последнее время, ведь 19 октября из-за беспилотников приостанавливали работу аэропорта Пальма-де-Майорки.

Что известно о дроне над Испанией?

Подозрительный дрон летал вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта в Аликанте на юго-востоке Испании.

Аэропорт прекращал свою работу на 2 часа.

Перенаправить в ближние аэропорты Валенсии, Мурсии, Пальма-де-Майорки и Барселоны пришлось 10 рейсов из Амстердама, Манчестера, Ливерпуля, Лондона, Парижа, Кракова и тому подобное. Отмены рейсов удалось избежать.

Армия и полиция были уведомлены о неизвестном дроне и начали расследование, пытаясь определить, откуда и кем он был запущен.

