Уже вдруге за останні тижні: над Іспанією літав підозрілий дрон

В Іспанії увечері 27 жовтня закривали аеропорт в Аліканте через невідомий дрон. Це уже другий випадок за останній час, адже 19 жовтня через безпілотники призупиняли роботу летовища Пальма-де-Майорки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

Дивіться також Невідомі дрони долетіли аж до Іспанії: для Європи це вкрай небезпечний сигнал

Що відомо про дрон над Іспанією?

Підозрілий дрон літав поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту в Аліканте на південному сході Іспанії.

Аеропорт припиняв свою роботу на 2 години.

Перенаправити до ближніх аеропортів Валенсії, Мурсії, Пальма-де-Майорки та Барселони довелося 10 рейсів з Амстердама, Манчестера, Ліверпуля, Лондона, Парижа, Кракова тощо. Скасування рейсів вдалося уникнути.

Армія та поліція були повідомлені про невідомий дрон та розпочали розслідування, намагаючись визначити, звідки і ким він був запущений.

Дрони та російські літаки тероризують Європу