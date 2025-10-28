Укр Рус
Уже вдруге за 2 тижні: над Іспанією літав підозрілий дрон
28 жовтня, 21:45
2

Уже вдруге за останні тижні: над Іспанією літав підозрілий дрон

Софія Рожик
Основні тези
  • 27 жовтня аеропорт в Аліканте був закритий на 2 години через підозрілий дрон, що літав поблизу злітно-посадкової смуги.
  • Було перенаправлено 10 рейсів до інших аеропортів, а армія та поліція розпочали розслідування для встановлення походження дрона.

В Іспанії увечері 27 жовтня закривали аеропорт в Аліканте через невідомий дрон. Це уже другий випадок за останній час, адже 19 жовтня через безпілотники призупиняли роботу летовища Пальма-де-Майорки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

Що відомо про дрон над Іспанією?

Підозрілий дрон літав поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту в Аліканте на південному сході Іспанії.

Аеропорт припиняв свою роботу на 2 години. 

Перенаправити до ближніх аеропортів Валенсії, Мурсії, Пальма-де-Майорки та Барселони довелося 10 рейсів з Амстердама, Манчестера, Ліверпуля, Лондона, Парижа, Кракова тощо. Скасування рейсів вдалося уникнути.

Армія та поліція були повідомлені про невідомий дрон та розпочали розслідування, намагаючись визначити, звідки і ким він був запущений. 

Дрони та російські літаки тероризують Європу