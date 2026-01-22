Некоторые заявления шокировали: действительно ли встречи в Давосе приблизят мир и что об этом думает Трамп

На форуме в Давосе лидеры более 130 стран обсуждают не только вопросы безопасности и обороны, но и сценарии новых союзов без США, потенциальные риски эскалации. Украина оказалась в центре дискуссий из-за войны и неопределенности будущей стратегии поддержки со стороны союзников.

Что может входить в эту стратегию, продвинутся ли переговоры в сторону мира и чем важны громкие заявления и официальные встречи лидеров эксклюзивно для 24 Канала разобрали политические эксперты. А специальный корреспондент Андриана Кучер сообщила, что происходит прямо сейчас на полях форума.

Что говорят об Украине в Давосе?

На форуме в Давосе говорят о близком завершении войны, но сомнения относительно позиции России остаются.

Как сообщила журналистка 24 Канала Андриана Кучер с места событий, несмотря на заявления о возможном завершении боевых действий, часть международных лидеров сомневается в реальной готовности России прекратить войну.

По информации источников, американская сторона пока не готова подписывать соглашение о послевоенном восстановлении Украины. Ключевым вопросом, который тормозит процесс, остается Донбасс.

На Украинском завтраке присутствовал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он сообщил, что 22 января вечером отправляется в Москву, после чего планирует поездку в Абу-Даби для встреч на уровне рабочих групп.

Уиткофф положительно оценил украинскую переговорную команду, в которую входят Кирилл Буданов и Рустем Умеров, и выразил убеждение, что войну можно завершить. В то же время пока речь не идет о достижении компромиссов по Донбассу.

Украина настаивает на создании свободной экономической зоны в регионе и подчеркивает: в случае отвода украинских войск российская сторона также должна сделать аналогичные шаги.

Заметим, что Путин не соглашается на вывод российских войск без уступок в территориальном вопросе. Российская сторона настаивает, что война может быть завершена только после того, как Украина выведет свои войска из частей Донбасса, которые сейчас контролирует Киев. Но Украина категорически отвергает такие требования как неприемлемые и неконституционные.

Европейские партнеры подчеркивают необходимость дальнейшей поддержки Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что хотя ЕС уже выделил 90 миллиардов евро помощи, эти средства начнут полноценно работать только в апреле-мае. По его словам, к тому времени критически важно сохранять и усиливать поддержку Украины, ведь речь идет не только о помощи Киеву, но и о безопасности всей Европы.

Как на мирные переговоры влияет позиция Трампа?

Владимир Зеленский прибыл в Давос на встречу с Дональдом Трампом. Их разговор длился около часа.

Ранее Зеленский заявлял, что готов приехать в Давос при наличии конкретных договоренностей по восстановлению Украины на сумму 800 миллиардов долларов и гарантий безопасности. Это добавило оптимизма, однако, по словам источников, подписания соответствующего соглашения сегодня не ожидается.

Детали. Сначала встреча была запланирована на 14:00, но началась с небольшим опозданием в 14:20 и завершилась примерно в 15:14. В конце президенты пообщались тет-а-тет. Ожидается, что вскоре президент Зеленский выйдет с речью.

Ранее в Давосе наблюдалось повышенное напряжение, одной из причин которого стали резкие заявления Дональда Трампа и эскалация дискуссий вокруг Гренландии.

По информации корреспондента 24 Канала Андрианы Кучер, такая риторика вызвала беспокойство среди участников форума, поскольку в ней увидели параллели с аргументацией, которую Россия использовала накануне полномасштабного вторжения в Украину.

На этом фоне европейские страны все активнее обсуждают необходимость усиления собственной обороноспособности без опоры на Соединенные Штаты, но в тесном взаимодействии с Украиной. Значительная часть панельных дискуссий в Давосе посвящена интеграции украинского оборонного потенциала в европейскую систему безопасности.

Европейские политики признают, что украинская армия является ключевым элементом безопасности континента, а без ее участия Европа не сможет эффективно противостоять России. В то же время отмечается необходимость уже сейчас готовиться к сценариям обороны без прямого военного участия США.

Чиновники отмечают, что формирование новой архитектуры европейской безопасности является длительным процессом, который осложняется бюрократическими процедурами.

В кулуарах форума также обсуждаются возможные форматы будущих оборонных союзов с участием европейских стран и Украины без участия США, однако пока такие сценарии считаются маловероятными.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко критически оценивает подходы Дональда Трампа к войне в Украине. По его мнению, президент США имеет доступ к полной аналитической информации, однако часто игнорирует ее, руководствуясь собственными представлениями и прагматическими интересами.

Трамп понимает, что происходит, но заставляет свою команду действовать так, как выгодно ему, прежде всего с позиции выгоды и финансов. Ему импонирует авторитарная модель управления, которую он видит у Путина,

– считает эксперт.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус еще более критичен в своих оценках президента Трампа.

Он подчеркивает, что действия Трампа демонстрируют его отношение к роли президента как к бизнесмену, а не как к лидеру государства, которое должно обеспечивать безопасность и стабильность в мире. Принципы морали, честности и преданности, которые должны быть ключевыми в международной политике, для Трампа оказываются второстепенными.

По мнению Пинкуса, Трамп не осознает всю ответственность быть президентом государства, претендующего на роль мирового лидера, и что его политика в глобальных делах часто руководствуется стремлением собственной выгоды, а не принципами международного порядка.

Что стоит за громким прогнозом Кита Келлога?

Преимущество в войне против России может перейти на сторону Украины, если государство выдержит эту зиму. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не сможет одержать победу из-за значительных человеческих и экономических потерь. Кэллог отметил необходимость усиления экономического давления на Россию, в частности путем введения прямых санкций против крупнейших российских нефтяных компаний.

Как сообщила корреспондент Андриана Кучер, Кэллог также призвал заблокировать российский экспорт через Балтийское море. По его убеждению, это лишит Кремль финансовых возможностей для выплаты зарплат военным.

Россия – нефтяно-бензиновое государство. Удары по "Роснефти", "Лукойлу" и ограничения экспорта через Балтийское море нанесут ей серьезный ущерб, отметил он.

Напомним, в Балтийском море существенно осложнилась ситуация с российскими нефтяными танкерами из-за новых санкций Запада: несколько судов, которые направлялись с российской нефтью в Индию, резко изменили курс и теперь стоят в Балтийском море или простаивают без четкой точки назначения, это прямое следствие ограничений, введенных США против "Роснефти" и "Лукойла" в конце 2025 года.

Келлог выразил соболезнования украинцам, которые вынуждены переживать зиму в условиях аномально низких температур, и добавил, что Путин уже ищет выход из ситуации, осознавая невозможность победы в войне.

По его словам, Россия не имеет экономической мощности бывшего СССР, чтобы длительное время вести войну. Он считает, что усиление давления приведет к постепенному угасанию боевых действий.

Также в выступлении в Украинском доме в Давосе он предположил, что может посетить Украину примерно через две недели после запланированной поездки в Японию.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что заявления Кита Келлога о возможном переломе в войне в пользу Украины после зимы являются обоснованными и базируются на профессиональном анализе.

Он работал неоднократно у нас в Украине, он знает по данным разведки американских союзников состояние дел и поэтому он на основании такого анализа объективно может делать соответствующие прогнозы,

– добавил эксперт.

Именно поэтому его прогнозы не являются политически ангажированными, в отличие от заявлений отдельных представителей команды Дональда Трампа.

Подготовка к ведению боевых действий начинается с оценки противника, его ресурсов и возможностей. Кэллог делает выводы именно на основе такого анализа, а не политических предпочтений,

– отметил Романенко.

Ключевым условием для Украины остается способность выстоять в течение зимнего периода. Прежде всего речь идет об усилении систем противовоздушной обороны и всесторонней поддержке Сил обороны Украины.

