Россия могла разработать стратегию сочетания воздушных ударов и атак на земле, – FT

Западные журналисты проанализировали увеличение количества воздушных атак по Украине. Они считают, что это может быть составляющей более широкой стратегии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что включает новая стратегия россиян

В последнее время враг бьет по Украине рекордным количеством "Шахедов". Также у оккупантов много ракет, ведь они производят ракеты и дроны быстрее, чем тратят. Поэтому россияне могут формировать резервы для массированных ударов и продолжают накапливать боеприпасы.

В ближайшие месяцы мы можем увидеть множество ракет, которые будет использовать Россия, – говорится в статье.

По мнению аналитиков, недавний всплеск массированных ракетных и дроновых атак может быть началом более широкой стратегии. Речь идет о том, что Москва может готовить новую масштабную воздушную кампанию против Украины – а параллельно с ней будет потенциальное новое наступление России на суше.

Украинскую ПВО следует постоянно усиливать. Но Европа пока не способна полностью компенсировать отсутствие американской помощи.

Важно, что украинцев уже призвали реагировать на тревоги. Вероятно, Россия готовит новую массированную атаку.