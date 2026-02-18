Счет идет на дни: США могут начать масштабную войну против Ирана, – Axios
- Администрация Трампа близка к началу масштабной войны против Ирана.
- Израиль тоже готовится к возможному конфликту.
На Ближнем Востоке может начаться новая война. По оценкам источников, она будет достаточно масштабной.
Об этом сообщает Axios. Журналисты убеждены, что Трамп только приближается к войне.
Почему и когда Трамп может начать большую войну против Ирана?
Журналисты Axios поговорили с несколькими источниками, в частности, и из Белого дома.
Администрация Трампа ближе к большой войне на Ближнем Востоке, чем осознает большинство американцев. Она может начаться очень скоро,
– говорится в статье.
Как сообщили собеседники СМИ, есть 90 процентов того, что война начнется в ближайшие недели. Такие данные привел один из советников Трампа. Президент США, по его словам, теряет терпение, а подготовка США к ударам не является блефом.
Впрочем, другие сказали, что США могут напасть на Иран и раньше.
Страна якобы должна предоставить конкретные предложения по ядерной программе в течение двух недель. В противном случае Трамп может перейти к решительным шагам.
Интересно! В материале указано: некоторые члены команды Трампа предостерегают его от войны. От себя добавим, что во время больших протестов в Иране Трамп поддержал митингующих только словами. Хотя тогда многие призывали отправить войска в регион.
Тем временем США активно усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке. За последние сутки Америка перебросила в регион около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Также развернуты две авианосные ударные группы с собственно авианосцами, 12 боевых кораблей и много систем ПВО.
Источники в администрации Трампа рассказали: в команде президента США близки к решению о масштабной вооруженной операции против Ирана. Она будет не точечной, как это произошло в Венесуэле, скорее ближе к полномасштабной войне.
Говорится, что вероятная операция будет значительно масштабнее той, которая была в июне 2025 года. Тогда США ударили по подземным ядерным объектам в Фордо, Нетензе и Исфахане.
Судя по всему, к войне против Ирана полноценно привлекут Израиль. Чиновники этой страны, с которыми поговорили Axios, ждут быстрого развертывания событий. Они даже готовятся к возможному конфликту в ближайшие дни. Израиль стремится изменить режим в Иране, нанести удары по ядерной и ракетной программах Ирана.
Ранее похожие данные приводили в Reuters. Там писали, что операция США может длиться неделями. Зато Иран обещает ударить по американским базам.
Какие переговоры ведут США и Иран?
Они касаются ядерной программы Ирана. Вашингтон требует отказаться от обогащения урана. Тегеран, конечно, против, хотя говорит, что может пойти на уступки.
Чтобы избавиться от санкций, наложенных из-за развития его ядерной программы, Иран пытается заинтересовать Вашингтон контрактами в нефтегазовой отрасли и в авиации.
17 февраля в Женеве состоялись переговоры с Ираном спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Какого-то прорыва не произошло. А Иран в это время перекрыл Ормузский залив, по которому доставляют нефть, и начал военные учения.
19 февраля начнутся совместные ирано-российские учения – и тоже в Ормузском заливе, где США накапливают силы.
Сейчас Белый дом перешел к двойной стратегии – сочетание переговоров по ядерной программе с наращиванием военного присутствия.