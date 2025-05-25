"Разгром и убийство противников": Трамп обвинил демократов, и объявил новые цели армии США

Президент США Дональд Трамп объявил новые цели американских вооруженных сил, заявив, что армия больше не будет "нести демократию под дулом пистолета".

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте что в Нью-Йорке в субботу, 24 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также США перенимают опыт использования дронов на войне в Украине, – Трамп

Какие цели озвучил Трамп

Американский президент в истощении армии США обвинил демократов.

Они задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились,

– заявил он.

По его словам теперь армию избавят от отвлекающих факторов, сосредотачиваясь на "основной миссии", которая предусматривает "разгром и убийство" противников США и защиту "великого американского флага". Подчеркнул необходимость доминирования над врагом.

"Задача ВС США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию в мире под дулом пистолета. Задача военных – доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу", – добавил он.

К слову, согласно последним опросам, большинство американцев, как сторонников демократов, так и республиканцев, выступают за продолжение военной поддержки Украины администрацией Дональда Трампа.