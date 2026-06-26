"Сознание Трампа сломали": почему политика США в отношении Украины может серьезно измениться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США уже не являются нейтральной стороной в российско-украинской войне, а становятся полноценным партнером Украины. Ранее Дональд Трамп также говорил об успехах Вооружённых сил на фронте.

Как рассказал 24 Каналу председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, нынешняя американская администрация просто не имеет иного выбора, кроме как поддерживать Украину. Они понимают, что в скором времени в Конгрессе могут одержать верх демократы.

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Что заставило Трампа изменить риторику?

Если в ноябре 2026 года большинство в Сенате и Конгрессе получат демократы, то даже несмотря на несогласие Трампа, они увеличат помощь Украине, проголосуют за выделение значительной суммы средств. Поэтому сегодня Белый дом понимает, что больше не сможет блокировать поддержку нашего государства.

Еще одним важным фактором являются успешные дальнобойные удары Украины вглубь российской территории. Силы обороны разрушают промышленность, ресурсную базу врага, уничтожают его нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива. Игнорировать этот факт уже нельзя.

Почему Трамп изменил позицию в отношении Украины: смотрите видео

Интересно, что на протяжении 2025 года россияне постоянно апеллировали к так называемым "договоренностям в Анкоридже". Официального документа никто не обнародовал, но, по сообщениям российской стороны, тогда Дональд Трамп и Владимир Путин якобы договорились о признании оккупированных территорий за Россией, предоставлении карт-бланша на военные действия, отмене помощи Украине.

Российские политики постоянно говорили о "духе Анкориджа", о достигнутых договоренностях. Они действительно таковыми были до июня 2026 года,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Но Украина смогла кардинально изменить ситуацию. Своим героизмом и стойкостью наше государство доказало Дональду Трампу, что победа точно не на стороне России. В конце концов американский президент это принял и даже похвалил Вооруженные Силы, признав, что они добиваются успеха.

Безусловно, переломным моментом стал саммит G7, где Трамп был вынужден подписать совместную резолюцию. И сегодняшний триумф Макрона, который его организовал, изменил сознание американской делегации, а прежде всего сознание Дональда Трампа,

– добавил Романюк.

Более того, президент Франции даже организовал личную встречу между Трампом и Зеленским. Вероятно, команда Трампа хотела ее избежать, но у них это не получилось. Совокупность всех этих факторов изменила сознание Трампа и его команды. На фоне успешных действий Вооруженных Сил американский лидер начал озвучивать совершенно иные заявления.

К слову, в России уже отреагировали на смену риторики Трампа. Пресс-секретарь Путина заявил, что Соединённые Штаты больше не остаются нейтральным посредником в переговорах. Впрочем, Дональд Трамп всё-таки привержен этому процессу. Также Песков добавил, что Кремль по-прежнему открыт для переговоров с Украиной, но, разумеется, только на условиях России.