Як розповів 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, теперішня американська адміністрація просто не має іншого вибору, ніж підтримувати Україну. Вони розуміють, що невдовзі перевагу у Конгресі можуть здобути демократи.

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Що змусило Трампа змінити риторику?

Якщо у листопаді 2026 року більшість у Сенаті та Конгресі здобудуть демократи, то навіть попри незгоду Трампа, вони збільшать допомогу Україні, проголосують за виділення значної суми коштів. Тому сьогодні Білий дім розуміє, що більше не зможе блокувати підтримку нашої держави.

Ще одним важливим фактором є успішні далекобійні удари України вглиб російської території. Сили оборони обвалюють промисловість, ресурсну базу ворога, знищують його нафтопереробні заводи, сховища з пальним. Ігнорувати цей факт уже не можна.

Чому Трамп змінив позицію щодо України: дивіться відео

Цікаво, що упродовж 2025 року росіяни постійно апелювали до так званих "домовленостей в Анкориджі". Офіційного документа ніхто не оприлюднював, але, за повідомленнями російської сторони, тоді Дональд Трамп і Володимир Путін нібито домовилися про визнання окупованих територій за Росією, надання карт-бланшу на воєнні дії, скасування допомоги Україні.

Російські політики постійно говорили про "дух Анкориджа", про досягнуті домовленості. Вони справді такими були до червня 2026 року,

– наголосив Юрій Романюк.

Але Україна змогла кардинально змінити ситуацію. Своїм героїзмом, стійкістю наша держава довела Дональду Трампу, що перемога точно не на боці Росії. Врешті американський президент це прийняв і навіть похвалив Збройні Сили, визнав, що вони досягають успіху.

Безумовно, переломним моментом став саміт G7, де Трамп був змушений підписати спільну резолюцію. І сьогоднішній тріумф Макрона, який його провів, переламав свідомість американської делегації, а насамперед свідомість Дональда Трампа,

– додав Романюк.

Ба більше, президент Франції навіть організував особисту зустріч між Трампом і Зеленським. Ймовірно, команда Трампа хотіла її уникнути, але їм не вдалося. Набір усіх цих факторів змінив свідомість Трампа та його команди. На тлі успішних дій Збройних Сил американський очільник почав озвучувати зовсім інші заяви.

До слова, у Росії вже відреагували на зміну риторики Трампа. Речник Путіна заявив, що Сполучені Штати більше не залишаються нейтральним посередником у переговорах. Втім Дональд Трамп все-таки є відданим процесу. Також Пєсков додав, що Кремль досі відкритий до перемовин з Україною, але, зрозуміло, що лише на умовах росіян.