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Як Путіна начебто надурили?

Очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що переговори могли були навмисно організовані для того, щоб дати Києву час на додаткове озброєння.

Я не хочу навіть підозрювати, що Аляска була задумана для того, щоб виграти час для доозброєння київського режиму. Не хочу навіть про це думати. Але на практиці вийшло так, як вийшло,

– сказав Лавров.

Також російський міністр заявив, що Москва більше не розглядає Сполучені Штати як нейтрального посередника у врегулюванні війни. За його словами, адміністрація Трампа не лише не скасувала санкції, запроваджені раніше, а й погодила нові обмеження проти Росії.

Попри критику на адресу США, глава МЗС Росії заявив про готовність Москви повернутися до переговорного процесу з Україною. Він зазначив, що Росія готова відновити діалог з того етапу, на якому він був перерваний.

Ми готові розмовляти з Києвом, як ми завжди це робили,

– сказав Лавров.

Водночас Лавров вкотре повторив позицію Кремля про нібито пріоритетність політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. За його словами, Володимир Путін неодноразово наголошував саме на такому підході.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна на Алясці?

У серпні 2025 року в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько п'яти годин і стали першим самітом такого рівня між лідерами двох держав за кілька років.

Саміт проходив на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, де були запроваджені безпрецедентні заходи безпеки. Для прибуття делегацій на території бази облаштували спеціальну зону зустрічі з червоною доріжкою та символікою заходу.

Після завершення саміту Трамп і Путін виступили перед журналістами. Водночас заплановані раніше спільний обід та розширені консультації за участю ширших делегацій були скасовані.

Загалом переговори тривали приблизно п'ять годин. Після цього обидва президенти залишили територію Аляски. У Білому домі раніше заявляли, що Дональд Трамп прагнув особисто зустрітися з Путіним, щоб оцінити можливості дипломатичного врегулювання війни Росії проти України. Саме питання війни та перспектив мирного процесу вважалися одними з ключових тем переговорів.