Об этом пишут российские СМИ.

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Как Путина якобы обманули?

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что переговоры могли быть намеренно организованы для того, чтобы дать Киеву время на дополнительное вооружение.

Я не хочу даже подозревать, что Аляска была задумана для того, чтобы выиграть время для дооснащения киевского режима. Не хочу даже об этом думать. Но на практике получилось так, как получилось,

– сказал Лавров.

Также российский министр заявил, что Москва больше не рассматривает Соединённые Штаты в качестве нейтрального посредника в урегулировании войны. По его словам, администрация Трампа не только не отменила введённые ранее санкции, но и одобрила новые ограничения против России.

Несмотря на критику в адрес США, глава МИД России заявил о готовности Москвы вернуться к переговорному процессу с Украиной. Он отметил, что Россия готова возобновить диалог с того этапа, на котором он был прерван.

Мы готовы разговаривать с Киевом, как мы всегда это делали,

– сказал Лавров.

В то же время Лавров в очередной раз повторил позицию Кремля о якобы приоритетности политико-дипломатического урегулирования конфликта. По его словам, Владимир Путин неоднократно подчеркивал именно такой подход.

Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?

В августе 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около пяти часов и стали первым саммитом такого уровня между лидерами двух государств за несколько лет.

Саммит проходил на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где были приняты беспрецедентные меры безопасности. Для прибытия делегаций на территории базы обустроили специальную зону встречи с красной дорожкой и символикой мероприятия.

По завершении саммита Трамп и Путин выступили перед журналистами. При этом запланированные ранее совместный обед и расширенные консультации с участием более широких делегаций были отменены.

В целом переговоры длились около пяти часов. После этого оба президента покинули территорию Аляски. В Белом доме ранее заявляли, что Дональд Трамп стремился лично встретиться с Путиным, чтобы оценить возможности дипломатического урегулирования войны России против Украины. Именно вопрос войны и перспектив мирного процесса считались одними из ключевых тем переговоров.