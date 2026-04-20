Путин ищет новую "крысу" в ЕС: кто заменит Орбана и чем пророссийский политик подкупил болгар
- Кремль ищет новых союзников в Евросоюзе после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, среди потенциальных кандидатов рассматривают премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента Болгарии Румена Радева.
- Несмотря на пророссийские взгляды Радева, его партия "Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах, однако это не свидетельствует об изменении геополитического курса Болгарии, которая остается важным донором для Украины.
Кремль активно ищет новых "союзников" в Евросоюзе после сокрушительного поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Владимиру Путину критически важно найти человека, и желательно не одного, чтобы иметь влияние на принятие решений и дестабилизировать ситуацию в ЕС.
Западные медиа уже выдвигают предположения относительно потенциальных кандидатов на эту роль. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, кто может стать новой "крысой" Путина в Евросоюзе, а кто побоится взять на себя такую роль. Также объяснили, как изменится политика Болгарии и ее отношение к Украине после победы на выборах партии экс-президента Румена Радева, который имеет пророссийские взгляды.
Интересно Все может резко измениться: как Мадьяр относится к Украине и что будет с помощью от ЕС
На кого Путин делает ставку после провала Орбана?
Политолог Артем Бронжуков заметил, что Россия активно инвестирует в поиск новых лояльных политиков в ЕС. Поэтому европейцам теперь придется внимательнее выявлять сторонников Кремля в своих политических кругах.
Издание Politico, в частности, упоминает сразу нескольких возможных кандидатов. Среди них – премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Также в Словении недавно выбрали спикера с пророссийской позицией, а в Болгарии снова фигурирует Румен Радев, который известен своей критикой поддержки Украины.
Роберт Фицо не готов взять на себя роль главного проводника интересов Кремля в Европе, хотя и имеет приверженность к российскому влиянию. После поражения Орбана он заявил, что не будет препятствовать предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, однако продолжает выступать против санкций в отношении России,
– предположил Бронжуков.
По его словам, хотя такие страны, как Словакия или Венгрия, могут затягивать или блокировать отдельные решения, окончательное слово в ЕС остается не за ними. Поэтому, если Фицо будет пытаться усилить свою роль как ключевого союзника Москвы, на него будет оказываться серьезное давление.
Несмотря на поражение Орбана, риск российского влияния в Европе никуда не исчез. Перед Европейским Союзом стоит важная задача – провести внутренние политические и административные реформы.
Актуально! В Politico назвали пять лидеров, которые могут стать наследниками Орбана в ЕС. Среди них – премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чешский политик Андрей Бабиш, а также бывший президент Болгарии Румен Радев. Неожиданно упоминается премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая известна своим позитивным отношением к Украине. Однако европейский дипломат рассказал, что она имеет схожие идеологические ценности с Орбаном. Также упоминается экс-премьер-министр Словении Янез Янша, который занял второе место на выборах.
От того, сможет ли ЕС найти достаточно политической воли для этих изменений, будет зависеть его роль в мире в течение следующих 15 – 20 лет. Ведь сегодня ЕС стремится стать самостоятельным центром силы для так называемых средних государств и избежать давления как со стороны Китая, так и США – все это вписывается в общую стратегическую линию.
Политолог подчеркнул, что европейские лидеры часто откладывают важные решения. Однако для эффективного противостояния влиянию Кремля им необходимо действовать более решительно, осознанно и последовательно.
Кто может подхватить курс Орбана в Европе: смотрите видео
Чем Радев "купил" избирателей в Болгарии?
Политическая сила, связанная с пророссийским бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым, стала лидером на парламентских выборах. Как и в случае с Венгрией, значительная часть болгарских избирателей поддержала тех, кто обещал стабильность и борьбу с коррупцией, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию.
Политолог Игорь Чаленко объяснил, что такая поддержка может оказаться недолговременной и даже привести к углублению политического кризиса. По его словам, выборы в Болгарии и Венгрии демонстрируют общую тенденцию – фокус на антикоррупционной риторике.
Радев, как и Петер Мадьяр, приобретает симпатии не столько благодаря своим пророссийским заявлениям, сколько из-за обещания преодолеть коррупцию,
– сказал Чаленко.
Важным фактором также стала усталость общества от постоянных выборов. К слову, в Болгарии это уже восьмое голосование за последние пять лет.
Радеву удалось убедить часть электората, что его приход к власти, а возможно и формирование однопартийного правительства, обеспечит долгожданную стабильность. На этом фоне свою роль играет и сложная экономическая ситуация после недавнего вступления Болгарии в еврозону. Именно эти настроения использовали левоцентристские популистские силы, в частности "Прогрессивная Болгария".
Обратите внимание! В Болгарии 19 апреля прошли досрочные парламентские выборы. По результатам экзитполов, лидирует партия "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. Она получила 38,7% голосов.
В то же время для Украины Радев остается противоречивой фигурой, поскольку неоднократно ставил под сомнение ее суверенитет и позицию по Крыму. Несмотря на пророссийские взгляды Радева, болгарские избиратели не голосовали за изменение геополитического курса в пользу Москвы. И именно это несоответствие ожиданий может быстро обернуться для него потерей поддержки.
Почему в Болгарии проголосовали за пророссийского политика: смотрите видео
Действительно ли будущий премьер Болгарии пророссийский?
Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил, что результаты выборов в Болгарии не свидетельствуют о том, что страна будет разворачиваться в сторону России, или станет, например, серьезной преградой на евроинтеграционном пути Украины.
Экс-президент Румен Радев, чья партия лидирует на выборах, даже во время своей предвыборной кампании говорил относительно Украины, что если он станет премьер-министром, то не будет мешать евроинтеграционному пути Украины,
– отметил Буряченко.
До того он напомнил, что при президентстве Радева за 10 лет Болгария всегда была серьезным донором вооружения для Украины, особенно в начале полномасштабного вторжения России. Тогда примерно треть советского вооружения Украине передала именно Болгария.
Это должно стать для нас очень серьезным показателем того, что Болгария и при Радеве отстаивала и позиции самой Болгарии, и позиции Европы, и не было такого сильного российского влияния как на Венгрию, например.
Важно! Россия всячески стремится восстановить свое влияние в Евросоюзе через политический ландшафт Болгарии, в частности поддерживая Румена Радева, которого считают лояльным к Кремлю.
"Когда Силы обороны столкнулись со снарядным голодом, то была очень разрекламирована чешская снарядная инициатива. И, возможно, кто-то не знает, но Болгария даже в тот момент непублично, не хвастаясь, но она перекрывала огромные потребности в Украине в артиллерийских боеприпасах", – сказал политолог.
Он подытожил, что не нужно уже навешивать на них ярлыки и сейчас говорить, что они новые приспешники Кремля.
Как потенциальный премьер Болгарии относится к Украине: смотрите видео
Как прошли выборы в Болгарии?
Партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет экс-президент Румен Радев, набрала 44,48% голосов, что потенциально позволяет ей сформировать единоличное большинство в парламенте.
К слову, явка на выборах составила 48,5%. В то же время около 2% избирателей выбрали вариант "Я никого не поддерживаю".
Румен Радев отметил, что высокая явка показала возможность преодолеть общественную апатию. Кроме этого, он поблагодарил избирателей за поддержку на парламентских выборах и назвал их результат "победой надежды, свободы и морали".