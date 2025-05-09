Он не Франциск, но и не Бенедикт: почему Лев XIV – Папа, в котором нуждается церковь

Папа Римский Лев XIV, первый американец во главе католической церкви, может стать строителем мостов в мире, разделенном между традиционалистами и прогрессистами. Именно в таком компромиссном лидере, как он, церковь нуждается сейчас.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Новый Папа критиковал заявления Джей Ди Вэнса: один из твитов набрал более 11 миллионов просмотров

Как решения Папы Франциска повлияли на церковь

Папа Франциск, который предшествовал Фрэнсису Прево, пытался справиться с все более глубокими разногласиями внутри церкви, разделенной как географически, так и идеологически.

С одной стороны – традиционалисты, которые считали католическую церковь в основном западным институтом и противостояли миллионам новых католиков, которые появились за пределами Старого континента.

С другой – прогрессисты, которые стремились, чтобы церковь адаптировалась к современному либеральному миру.

Несмотря на то что, Франциск добился определенных успехов, его попытки угодить всем привели к теологической путанице и вызвали консервативную оппозицию, включая многих влиятельных представителей Ватикана, которые не поддерживали его реформы.

Почему могли выбрать именно Папу Льва XIV

В издании отмечают, что новоизбранный Папа Лев XIV, может стать тем компромиссом, который нужен церкви.

Как владелец двойного паспорта, он идеальный понтифик в настоящее время,

– считает папский историк и преподаватель Оксфордского университета Майлз Паттенден.

69-летний Прево, уроженец Чикаго, большую часть своего духовного пути провел в Перу как миссионер и учитель. По данным источников у издания в Ватикане, во время конклава европейцы и американцы согласились поддержать его кандидатуру как компромисс, после того, как фаворит Пьетро Паролин, главный дипломат Святого Престола, не смог получить необходимое количество голосов.

Однако избрание Прево "не слишком успокоило ультраконсерваторов", которые оставались недовольны реформаторским курсом Франциска, отмечает издание. Результаты конклава указывают на то, что "прогрессисты взяли верх", несмотря на попытки консерваторов, связанных с MAGA, повлиять на решение.

Наблюдатели из Ватикана считают, что Прево продолжит традиции Франциска.

То, что он сказал в своем обращении, показывает, что он будет продолжением Франциска, поскольку он делал акцент на солидарности и маргинализации. Очевидно, он не будет таким же, но он будет в традициях Франциска,

– сказал бывший директор Института католических исследований при Католическом университете Америки Стивен Шнек.

В то же время выбор нового Папы носить традиционный красный посох, который ранее использовал Бенедикт XVI, но от которого отказался Франциск, свидетельствует об "определенной степени консерватизма".

"Он не францисканец – он близок к Франциску, но он не настоящий преемник Франциска, каким был бы кардинал Луис Антонио Тагле", – отметил историк Паттенден.

Кардиналы решили, что после Франциска церковь нуждается в "эффективном Папе", который "сможет всем управлять и восстановить хоть какой-то порядок во временами хаотичных операциях, которые оставил после себя Франциск".

