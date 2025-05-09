Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як рішення Папи Франциска вплинули на церкву

Папа Франциск, який передував Френсісу Прево, намагався впоратися з дедалі глибшими розбіжностями всередині церкви, розділеної як географічно, так і ідеологічно.

З одного боку – традиціоналісти, які вважали католицьку церкву здебільшого західним інститутом та протистояли мільйонам нових католиків, які з’явилися за межами Старого континенту.

З іншого – прогресисти, які прагнули, щоб церква адаптувалася до сучасного ліберального світу.

Попри те що, Франциск домігся певних успіхів, його спроби догодити всім призвели до теологічної плутанини та викликали консервативну опозицію, включно з багатьма впливовими представниками Ватикану, які не підтримували його реформи.

Чому могли обрати саме Папу Лева XIV

У виданні зазначають, що новообраний Папа Лев XIV може стати тим компромісом, який потрібен церкві.

Як власник подвійного паспорта, він ідеальний понтифік на цей час,

– вважає папський історик і викладач Оксфордського університету Майлз Паттенден.

69-річний Прево, уродженець Чикаго, більшу частину свого духовного шляху провів у Перу як місіонер і вчитель. За даними джерел у видання у Ватикані, під час конклаву європейці та американці погодилися підтримати його кандидатуру як компроміс, після того, як фаворит П'єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу, не зміг здобути необхідну кількість голосів.

Проте обрання Прево "не надто заспокоїло ультраконсерваторів", які залишалися незадоволені реформаторським курсом Франциска, зазначає видання. Результати конклаву вказують на те, що "прогресисти взяли гору", попри спроби консерваторів, пов'язаних з MAGA, вплинути на рішення.

Спостерігачі з Ватикану вважають, що Прево продовжить традиції Франциска.

Те, що він сказав у своєму зверненні, показує, що він буде продовженням Франциска, оскільки він робив акцент на солідарності та маргіналізації. Очевидно, він не буде таким самим, але він буде в традиціях Франциска,

– сказав колишній директор Інституту католицьких досліджень при Католицькому університеті Америки Стівен Шнек.

Водночас вибір нового Папи носити традиційний червоний посох, який раніше використовував Бенедикт XVI, але від якого відмовився Франциск, свідчить про "певний ступінь консерватизму".

"Він не францисканець – він близький до Франциска, але він не справжній наступник Франциска, яким був би кардинал Луїс Антоніо Тагле", – зазначив історик Паттенден.

Кардинали вирішили, що після Франциска церква потребує "ефективного Папи", який "зможе всім керувати і відновити хоч якийсь порядок у часом хаотичних операціях, які залишив після себе Франциск".

