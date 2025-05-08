Один із твітів понтифіка за останні години набрав мільйони переглядів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис нового Папи Римського у соцмережі Х.

До теми Зеленський привітав нового Папу Римського Лева XIV

Як Папа Римський заперечував заяви Джей Ді Венса

Наразі найпопулярнішим твітом на сторінці Папи Римського у соцмережі Х є заперечення заяви Джей Ді Венса про пріоритети любові. Сам пост був опублікований ще 3 лютого 2025 року.

Так, віцепрезидент США в інтерв'ю Fox News сказав, що "існує християнська концепція, за якою спочатку ви любите свою сім'ю, потім ближнього, потім громаду, потім співгромадян, а потім ви надаєте пріоритет решті світу". На думку Венса, значна частина "крайніх лівих повністю перевернула цю концепцію з ніг на голову".

У відповідь на це ще тоді кардинал Роберт Прево опублікував статтю у виданні National Catholic Reporter, де написав, що "Венс помиляється: Ісус не просить нас виставляти нашу любов до інших за пріоритетом".

Сам допис у соцмережі Х став набирати популярність після того, як американський священнослужитель став новим понтифіком Римо-католицької церкви. Станом на 23:05 8 травня допис переглянули 11,4 мільйона разів, а вподобали 71,1 тисячі разів.

Новий Папа Римський критикував заяви Джей Ді Венса / Фото з акаунту понтифіка у соцмережі Х

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Окрім того, Лев XIV до свого обрання також критикував політику Дональда Трампа щодо мігрантів, зокрема їх виселення зі Сполучених Штатів.

Цікаво, що Джей Ді Венс уже встиг привітати нового Папу Римського з обранням. Віцепрезидент США написав у соцмережі Х, що він впевнений, що мільйони американських католиків та інших християн молитимуться за успішну роботу Лева XIV щодо керівництва Церквою.

До слова, привітав нового понтифіка і президент США Дональд Трамп. Американський лідер висловив радість, що вперше Папою Римським став американець.