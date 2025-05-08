Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у соцмережі Truth Social.

До теми Люди не чекали настільки швидкого рішення: що відбувається у Ватикані після обрання нового Папи

Що написав Трамп у привітанні новому Папі Римському

Президент Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Френсіса Прево, якого було призначено Папою Римським – Левом XIV.

Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке захоплення і яка велика честь для нашої країни,

– сказав американський лідер.

Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Папою Левом XIV. За словами глави Білого дому, це буде – дуже важливий момент.