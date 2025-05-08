Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Кардиналам не вдалося обрати нового Папу Римського

З труби над Сикстинською капелою знову здіймається чорний дим. Це означає, що кардиналам знову не вдалося обрати нового Папу.

Чорний дим над Сикстинською капелою: дивіться відео

Так, два раунди голосування, що відбулися сьогодні, 8 травня, вранці, не принесли результатів, і кардинали повернуться сьогодні вдень для проведення ще двох.

До слова, головним фаворитом на пост голови Католицької церкви букмекери називають італійця П'єтро Пароліна, який є наразі державним секретарем Ватикану. Згідно з прогнозами платформ Polymarket і Kalshi, його шанси на перемогу оцінюють у 31 – 32%. Водночас на другому місці – філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле, якого вважають більш ліберальним кандидатом.