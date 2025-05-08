Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Важливо Кардинали обирають нового Папу Римського: як проходить конклав і що відбувається у Ватикані

У Ватикані почалося нове голосування

У середу, 7 травня, у Ватикані відбувся конклав. Однак 133 кардинали не змогли обрати нового Папу Римського під час першого голосування, про що свідчив чорний дим, який піднявся над Сикстинською капелою.

Сьогодні, 8 травня, у Сикстинській капелі о 08:30 за місцевим часом почався новий етап голосування за обрання нового Папи Римського.