Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Важно Кардиналы выбирают нового Папу Римского: как проходит конклав и что происходит в Ватикане

В Ватикане началось новое голосование

В среду, 7 мая, в Ватикане состоялся конклав. Однако 133 кардинала не смогли избрать нового Папу Римского во время первого голосования, о чем свидетельствовал черный дым, который поднялся над Сикстинской капеллой.

Сегодня, 8 мая, в Сикстинской капелле в 08:30 по местному времени начался новый этап голосования за избрание нового Папы Римского.