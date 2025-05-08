Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у телеграмі.

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Зеленський привідав нового Папу Римського

Президент України привітав нового Папу Римського Лева XIV. Він висловив подяку за чітку позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру,

– зазначив президент.

Він побажав новому понтифіку мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.