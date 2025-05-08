Один из твитов понтифика за последние часы набрал миллионы просмотров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение нового Папы Римского в соцсети Х.

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Как Папа Римский отрицал заявления Джей Ди Вэнса

Сейчас самым популярным твитом на странице Папы Римского в соцсети Х является отрицание заявления Джей Ди Вэнса о приоритетах любви. Сам пост был опубликован еще 3 февраля 2025 года.

Так, вице-президент США в интервью Fox News сказал, что "существует христианская концепция, по которой сначала вы любите свою семью, потом ближнего, потом общину, потом сограждан, а потом вы отдаете приоритет остальному миру". По мнению Вэнса, значительная часть "крайне левых полностью перевернула эту концепцию с ног на голову".

В ответ на это еще тогда кардинал Роберт Прево опубликовал статью в издании National Catholic Reporter, где написал, что "Вэнс ошибается: Иисус не просит нас выставлять нашу любовь к другим в приоритете".

Само сообщение в соцсети Х стало набирать популярность после того, как американский священнослужитель стал новым понтификом Римско-католической церкви. По состоянию на 23:05 8 мая сообщение просмотрели 11,4 миллиона раз, а лайкнули 71,1 тысячи раз.

Новый Папа Римский критиковал заявления Джей Ди Вэнса / Фото с аккаунта понтифика в соцсети Х

Джей Ди Вэнс ошибается: Иисус не просит нас ранжировать нашу любовь к другим https://t.co/hDKPKuMXmu через @NCRonline - Роберт Превост (@drprevost) February 3, 2025

Кроме того, Лев XIV до своего избрания также критиковал политику Дональда Трампа в отношении мигрантов, в частности их выселение из Соединенных Штатов.

Интересно, что Джей Ди Вэнс уже успел поздравить нового Папу Римского с избранием. Вице-президент США написал в соцсети Х, что он уверен, что миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за успешную работу Льва XIV по руководству Церковью.

К слову, поздравил нового понтифика и президент США Дональд Трамп. Американский лидер выразил радость, что впервые Папой Римским стал американец.