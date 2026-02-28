Российские туристы в Дубае жалуются, что на территории их отеля упал обломок ракеты
- В Дубае на территории отеля, где отдыхали российские туристы, упал обломок иранской ракеты.
- Очевидцы сообщают о панике среди туристов, но никто не пострадал, поскольку обломок упал в фонтан.
Обломок иранской ракеты, вероятно упал на территории одного из гостиничных комплексов в Дубае. Там в частности отдыхали туристы из России.
Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".
Как российские туристы застали падение обломка ракеты?
Российские туристы в Дубае рассказали, что на территории их отеля упал обломок ракеты.
По их словам, они услышали глухие взрывы, а потом черный осколок, падающий с неба. Они побежали к морю, а осколок, как они говорят, упал в фонтан.
Люди кричат, дети плачут, на ресепшене много людей. Чудом обломок не попал на пляж – тогда точно были бы жертвы. От фонтана до бассейна десять метров,
– говорят очевидцы.
Обломок иранской ракеты упал возле отеля в Дубае: смотрите видео
Обломок упал, вероятно, в фонтан: смотрите видео
Иран обстреливал ОАЭ: что известно
28 февраля Иран атаковал ОАЭ баллистическими ракетами, большинство из которых перехватили. Взрывы раздавались в Дубае и Абу-Даби.
Министерство обороны ОАЭ осудило атаку как нарушение суверенитета, заявив о праве на ответ.