Российские туристы в Дубае жалуются, что на территории их отеля упал обломок ракеты

Обломок иранской ракеты, вероятно упал на территории одного из гостиничных комплексов в Дубае. Там в частности отдыхали туристы из России.

Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

Как российские туристы застали падение обломка ракеты?

Российские туристы в Дубае рассказали, что на территории их отеля упал обломок ракеты.

По их словам, они услышали глухие взрывы, а потом черный осколок, падающий с неба. Они побежали к морю, а осколок, как они говорят, упал в фонтан.

Люди кричат, дети плачут, на ресепшене много людей. Чудом обломок не попал на пляж – тогда точно были бы жертвы. От фонтана до бассейна десять метров,

– говорят очевидцы.

Обломок иранской ракеты упал возле отеля в Дубае: смотрите видео

Обломок упал, вероятно, в фонтан: смотрите видео

Иран обстреливал ОАЭ: что известно