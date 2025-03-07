В The Guardian выяснили, продолжит ли Великобритания предоставлять Украине разведданные после паузы

На днях США прекратили обмен разведданными с Украиной. Однако, некоторые другие украинские партнеры готовы делиться своей информацией.

В частности, Великобритания после паузы будет продолжать передавать разведданные Украине, несмотря на соответствующий запрет от США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Европа имеет более ограниченные возможности, чем США

Источники The Guardian подтвердили планы Великобритании в четверг, 6 марта. Поэтому разведывательные данные, собраны со спутников, наземных станций, самолетов наблюдения и тайно развернутых наземных сил, будут и в дальнейшем накапливаться и передаваться Украине.

Соединенное Королевство продолжит предоставлять анализ необработанных данных, хотя в соответствии с обычной разведывательной практикой оно не просто будет передавать информацию США, полученную с помощью давно установленных договоренностей об обмене между двумя странами,

– отметили в издании.

Так, Великобритания и другие европейские страны имеют более ограниченные возможности, чем США. Это усложнит замену американского потока информации.

"Они не такие масштабные, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", – сказал бывший инсайдер из правительства.

Но несмотря на все они позволят Украине поддерживать "раннее предупреждение о нападении и определенную степень глубокого удара по России".

К слову, Франция также выразила готовность продолжать предоставлять Украине разведданные. Там также отметили, что позиция Великобритании по этому поводу сложнее, потому что ее разведывательный аппарат теснее связан с Вашингтоном. Но, как отмечают британские источники, между странами существует "долгая история" конкуренции и сотрудничества.