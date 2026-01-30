"Победа Украины вопреки ожиданиям": The Times раскрыла детали битвы за Купянск
- В сентябре 2024 года украинские силы провели секретную операцию в Купянске, нанося значительные потери российским войскам с соотношением потерь один к десяти в пользу Украины.
- Украинские военные действовали в условиях информационной тишины, что помогло сохранить фактор неожиданности, и президент Зеленский в декабре подтвердил контроль над Купянском.
Силы обороны Украины провели успешную секретную операцию в Купянске Харьковской области. Российские войска были отрезаны от логистики и понесли значительные потери.
Об этом пишет британское издание The Times в материале о "победе Украины вопреки всем ожиданиям".
Смотрите также Российское командование загнало в ловушку собственный полк в Купянске, – "АТЕШ"
Как Украина смогла провести успешную спецоперацию в Купянске?
По данным издания, операция была начата в сентябре 2024 года после прорыва российских войск в город. Тогда под командованием полковника Сергея Сидорина создали поисково-ударную группировку, которая действовала малыми штурмовыми группами и постепенно проникала в тыл противника.
Как отметил Сидорин, во время боев украинские подразделения уничтожили или ранили не менее 1500 российских военных, при этом соотношение потерь, по его словам, составляло один к десяти в пользу Украины. До декабря российские силы испытывали острую нехватку боеприпасов и снабжения, а украинские дроны уничтожили ключевые маршруты их передвижения.
В The Times отмечают, что украинские военные действовали в условиях информационной тишины. Район был закрыт для журналистов, а OSINT-аналитиков попросили не публиковать обновления по ситуации на Купянском направлении. Это позволило ВСУ сохранить фактор неожиданности.
Несмотря на заявления российского руководства о "полном захвате" Купянска, в декабре президент Украины Владимир Зеленский записал обращение непосредственно из города, подтвердив его контроль украинской стороной. Украинские аналитики также зафиксировали освобождение значительной части территорий в районе Купянска.
Что известно об обороне Купянска?
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала рассказал, что остатки российских войск в Купянске находятся под давлением украинских подразделений, которые сужают их зону контроля. Подбросить подкрепление россиянам почти нереально, что свидетельствует о возможном полном освобождении города в ближайшее время.
Силы обороны Украины завершили зачистку Купянска, только несколько десятков россиян есть в определенных кварталах. По словам Виктора Трегубова, российские военные не демонстрируют готовности массово сдаваться в плен.
Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке объяснил 24 Каналу, что украинские войска продолжают зачистку территорий от российских солдат в Купянске, где осталось менее 100 россиян. Российские солдаты пытаются проникнуть на оборонительные позиции, маскируясь под гражданских.