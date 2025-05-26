Китай готовится к внезапному удару по Тайваню, – FT
- Китай наращивает военное присутствие вокруг Тайваня с целью повышения боевой готовности для внезапного удара, что вызывает беспокойство в США и Тайване.
- Китайские военные собирают информацию о современной войне в Украине для подготовки к возможному вторжению на Тайвань.
Китай наращивает военное присутствие вокруг Тайваня и повышает боевую готовность к внезапному удару. Силы Пекина могут перейти к наступлению буквально в любой момент.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Китай резко активизировал свое военное присутствие вокруг Тайваня – в воздухе, на море и с помощью ракетных систем.
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Китай усиливает давление на Тайвань
По данным издания, в США и Тайване говорят о повышенной угрозе внезапной атаки.
По информации источников, китайские силы достигли такого уровня боевой подготовки, что способны "в любой момент перейти от мирного времени к полномасштабным действиям".
Особую тревогу вызывает постоянное присутствие не менее 10 кораблей ВМС и береговой охраны Китая вблизи Тайваня. В Пентагоне отмечают, что это создает потенциальную возможность блокады острова всего за несколько часов.
В условиях политического давления и военной угрозы мировое сообщество все пристальнее следит за развитием событий в регионе.
К слову, Китай отправляет своих военных в Украину для сбора информации о современной войне, чтобы подготовиться к возможному вторжению на Тайвань.
Китайские офицеры и наемники, вероятно, действуют по указаниям Пекина, консультируют российских военных и анализируют тактику обеих сторон.