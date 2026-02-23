"Курс на тотальную милитаризацию в России": что завил Путин о войне в Украине
- Владимир Путин объявил о масштабном наращивании военного потенциала России и взял курс на милитаризацию общества.
- Путин пообещал модернизировать вооружение, развивать "ядерную триаду" и повысить боеготовность армии, назвав российских военных "настоящими патриотами".
Российский диктатор Владимир Путин заявил о дальнейшем масштабном наращивании военного потенциала России и фактическом курсе на тотальную милитаризацию общества. Он также пообещал модернизировать вооружение и развивать компоненты "ядерной триады".
Путин не продемонстрировал никаких сигналов для мира. Об этом стало известно из его видеообращения по случаю советского праздника 23 февраля.
Какие заявления прозвучали в обращении Путина?
По словам диктатора, Кремль намерен системно усиливать способности всех родов войск, уделяя особое внимание модернизации вооружения и созданию новых образцов техники, в частности элементов "ядерной триады". Также он пообещал повысить боеготовность армии и способность войск действовать в "самых сложных условиях".
Российских военных, которые участвуют в войне против Украины, Путин назвал "настоящими патриотами" и "опорой государства", фактически героизируя участников агрессии. Кроме того, он объявил 2026 год "годом единства народов России" вокруг так называемого "священного долга".
Отметим, что ранее ветеран армии США Пол Левандовски рассказал 24 Каналу, что Россия несет серьезные потери на фронте, и Кремлю трудно пополнять резервы, привлекая даже иностранцев. Перед Путиным стоит вызов – уменьшить масштабы военных операций или объявить масштабную мобилизацию, что может быть фатальным.
Как украинские военные уничтожают военный потенциал россиян?
Накануне стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный Ка-52 на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области России. Атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников, а вертолеты принадлежали 319-му отдельному вертолетному полку и 16-й бригаде армейской авиации вооруженных сил России.
Россияне также не досчитаются важных ЗРК на более чем 50 миллионов долларов. Украинские подразделения уничтожили два зенитные ракетные комплексы "Тор" вблизи населенных пунктов Кисличе и Тополиное в Донецкой области. Украинские военные также поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске, которую российские оккупанты использовали для обеспечения своих подразделений топливом.
В ночь на 21 февраля в Крыму в районе Инкермана были поражены два сторожевых корабля "Охотник", а в Евпатории повреждены два самолета Бе-12. В Запорожской области подразделения Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".