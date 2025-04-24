"Гнев США должен быть направлен только на Путина": Макрон отреагировал на удар по Киеву
- Эмманюэль Макрон осудил агрессивную войну России против Украины и подчеркнул, что Франция выступает за суверенитет народов и территориальную целостность.
- Макрон заявил, что гнев США должен быть направлен только на президента Путина и призвал его "прекратить врать".
Эмманюэль Макрон заявил, что Франция осуждает агрессивную войну России против Украины и стремится к миру. По его словам, гнев США должен быть направлен только на Путина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
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Макрон высказался о массированной атаке
Эмманюэль Макрон подчеркнул, что позиция его страны является последовательной и неизменной: Франция выступает за суверенитет народов и территориальную целостность, с уважением к международному праву.
Для Франции нет двойных стандартов. Это касается как Украины, так и Ближнего и Среднего Востока, африканского континента. Я горжусь этой позицией. И мы продолжим защищать право украинского народа жить в мире на своей территории, в международно признанных границах,
– заявил политик.
Президент Франции подчеркнул, что агрессор в этой войне – Россия. Именно поэтому, по его словам, "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".
Макрон также призвал главу Кремля "прекратить врать".
Он говорит "я хочу мира", а сам продолжает бомбить и убивать людей в Украине. Если он скажет "да", завтра у нас будет прекращение огня,
– подытожил Эмманюэль Макрон.
Напомним, ранее на массированную атаку по Киеву отреагировал также президент США Дональд Трамп. Политик заявил, что его "не устраивают" удары по украинской столице.