Удары по Йемену: суд постановил, чтобы администрация Трампа сохранила переписку в Signal

В четверг, 27 марта, суд приказал сохранить переписку об ударах США по Йемену, которую вели чиновники администрации Трампа в чате Signal. Ранее к этому чату ошибочно добавили журналиста The Atlantic.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Администрация Трампа нашла виновного в утечке информации: крайним оказался Гегсет, – CNN

Администрация Трампа должна сохранить переписку

Судья Джеймс Боасберг обязал ведомства администрации Дональда Трампа сохранить сообщения, отправленные с 11 по 15 марта в закрытом чате мессенджера Signal, где чиновники США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

В ответ в Министерстве юстиции США завили, что администрация Трампа уже работает над поиском и сохранением сообщений в Signal за этот период.

Стоит отметить, что, согласно Закону о президентских документах, правительство США должно сохранять все обсуждения и планирования подобных операций.

Что этому предшествовало

Недавно главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой утверждал, что советник Трампа по нацбезопасности случайно добавил его в секретный чат в Signal. Там обсуждались подробности предстоящего удара американских войск по Йемену, который должен был состояться 15 марта.

В чате находились только 18 человек, среди которых были аккаунты высокопоставленных, в частности министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, руководитель Национальной разведки Талси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

После того, как об инциденте стало известно, Дональд Трамп заявил, что присутствие постороннего человека в закрытом чате никак не повлияло на военную операцию.