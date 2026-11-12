США могли ограничить работу Starshield, чтобы оказать давление на Украину в ходе переговоров, – FT

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников.

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Почему США могли ограничить работу Starshield?

Один из собеседников издания предположил, что Вашингтон мог стремиться усилить позиции России во время переговоров.

В то же время ни президент США Дональд Трамп, ни основатель SpaceX Илон Маск не дали полного объяснения причин замедления работы Starshield.

Мы не знаем причины, США молчат об этом– заявил украинский собеседник FT.

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" пояснил, что установленный лимит сорвал боевую работу вертолетов, а также реактивных дронов-перехватчиков. По его словам, техника теряет связь и не способна догнать вражеские воздушные цели, что уже привело к нежелательным ударам.