Взяли карту и рисовали на ней: советник Трампа рассказал, как в Джидде обсуждали окончание войны

Во время переговоров в Джидде украинская и американская стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться. Участники встречи даже рисовали соответствующие линии на карте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолца в эфире Fox News.

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Киев и Вашингтон определяли линии разграничения на карте Украины

Один из вопросов на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии касался линий разграничения, на которых должна закончиться российско-украинская война. Уолц отметил, что разговоры по этому поводу были "очень хорошие".

Они (украинская делегация – 24 Канал) были очень честными. У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну,

– отметил советник Трампа по нацбезопасности.

Майк Уолц также добавил, что представители Украины соглашаются, что войну нужно завершать, а огонь – как можно быстрее прекратить. К этой цели должны двигаться все стороны.

Ранее Уолц говорил, что определенные требования для завершения боевых действий будет иметь как Украина, так и Россия. Поэтому стороны должны быть готовы идти на компромиссы и, возможно, уступить территории.

Первым шагом к установлению мира станет 30-дневное временное завершение огня. Украина уже согласилась на предложение США, сейчас ожидается ответная реакция со стороны России. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву и передал предложение Владимиру Путину.