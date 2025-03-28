Уже не 24 часа или 100 дней: в США высказались относительно "временных рамок" окончания войны

В США неоднократно делали заявления относительно "сроков" окончания войны. Сначала Дональд Трамп утверждал, что якобы закончит войну за 24 часа, после Кит Келлог говорил о 100 днях, но теперь в администрации президента США "не могут гарантировать временных рамок" установления мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое прозвучало во время общения с журналистами.

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В США сделали новое заявление относительно "сроков" окончания войны

Рубио заявил, что не может сказать, когда именно удастся достичь мирного соглашения об окончании войны между Россией и Украиной. По его словам, это не зависит от США.

Это не означает, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас,

– заявил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что сроки окончания войны зависят от украинцев, россиян, а также партнеров в Европе. В то же время Рубио отказался признавать, что именно Россия затягивает мирный процесс и хочет продолжения войны.

Рубио добавил, что война между Россией и Украиной сложная и длится уже более трех лет. Он отметил, что якобы никогда не говорил, что "будет просто" закончить войну и достичь мирного соглашения.

"Надо много работать с обеими сторонами, в частности с российской, с которой мы не общались годами", – резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что для завершения войны в Украине важны санкционные шаги, сильная поддержка армии, продолжение помощи и давление на Россию различными способами – от уменьшения цен на энергетику до наложения ограничений на банковскую сферу страны-агрессора.