Американский лидер, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сделал новое заявление об окончании войны в Украине. Он полагал, что это будет проще всего.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его выступление в Генассамблее ООН.

Что заявил Трамп об окончании войны в Украине?

Дональд Трамп поделился, что считал, что это будет проще всего закончить войну в Украине из-за его отношений с российским диктатором Путиным.

Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло,

– заявил он.

Глава Белого дома сказал, что "это должно было быть лишь небольшой схваткой". Он добавил, что это не добавляет России престижа, а наоборот делает ее плохой.

"Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже 3 с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон", – подчеркнул Трамп.

В который раз он повторил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом.

"Эта война никогда не должна была состояться. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может сделать со страной", – добавил Трамп.

