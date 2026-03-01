Есть погибшие и раненые: США сообщили о потерях среди военных в ходе операции против Ирана
- Во время операции Epic Fury погибли трое американских военных, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
- Центральное командование США не разглашает имена погибших не менее 24 часов после сообщения родственников.
Американские военные понесли потери во время проведения операции Epic Fury. Подтверждена гибель трех бойцов, также известно, что есть раненые в тяжелом состоянии.
Американские военные отмечают, что боевые действия продолжаются. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США.
Что известно о потерях?
В Центральном командовании США подтвердили, что в результате боевых действий в рамках операции Epic Fury трое американских военных погибли, а пятеро находятся в тяжелом состоянии. Несколько других получили незначительные ранения от обломков и контузии – их уже возвращают к службе.
В командовании отметили, что масштабные боевые операции продолжаются, а ситуация остается динамичной. Из уважения к семьям погибших дополнительные подробности, в частности имена военных, не будут разглашать минимум 24 часа после официального уведомления ближайших родственников.
Что известно об операции США в Иране?
28 февраля США и Израиль объявили о начале масштабной операции против Ирана под названиями Epic Fury и Roaring Lion. Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия направлены на устранение угроз со стороны иранского режима и отметил, что Соединенные Штаты не допустят появления ядерного оружия у Ирана. Он также заверил иранский народ, что изменения к лучшему уже приближаются.
По данным The Wall Street Journal, в рамках операции были нанесены удары по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в частности с применением около 30 авиабомб. Сообщается, что кампанию поддерживали кибератаки и масштабное развертывание американских сил в регионе, включая авианосными группами и эсминцами.
Также утверждается, что в результате операции погиб Али Хаменеи и несколько членов его семьи. По оценкам, эти события могли вызвать значительные потери среди иранского руководства и потенциально повлиять на внутреннюю политику и внешнеполитический курс страны.