Иран бьет в ответ: на Израиль летят десятки баллистических ракет, по всей стране – тревога

Армия обороны Израиля сообщила о пусках баллистических ракет в их направлении со стороны Ирана. Тегеран запустил по меньшей мере 30 воздушных целей.

По меньшей мере две из них перехватили над северной частью страны. Об этом сообщает The Times of Israel и Clash Report.

Смотрите также Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и США готовятся к многодневному конфликту с Ираном, – СМИ

Что известно об атаке на Израиль?

Иранский Корпус стражей исламской революции уже объявил о начале "первой волны масштабных ракетных атак и атак беспилотников" против Израиля в ответ на нападение, которое осуществили совместно с США утром 28 февраля.

Армия обороны Израиля заявляет, что гражданские лица должны оставаться в бомбоубежищах до окончания угрозы из-за волны иранских баллистических ракетных атак на Израиль. ПВО пока "обнаруживает и перехватывает" угрозы.

Также, по данным издания, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене решили возобновить ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходные маршруты и Израиль в поддержку Ирана, первое нападение могут осуществить уже вечером.

Euronews сообщает о взрывах на севере Израиля, вероятно, они вызваны работой ПВО. О пострадавших или погибших в результате ударов Ирана пока не отмечают. Впрочем, Иран ранее анонсировал "сокрушительный" ответ.

Министерство обороны Катара заявило о перехвате иранской ракеты системой противовоздушной обороны Patriot. Также серию взрывов слышали в Бахрейне, вероятно, целью была военная база Джуфейр в пригороде Манамы.

Операция Израиля и США: последние новости