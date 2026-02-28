Иран атаковал беспилотниками международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие, – СМИ

Иран нанес удары дронами по международному аэропорту Кувейта. СМИ сообщают, что есть пострадавшие.

Об этом сообщает Arab Times.

Что известно об иранском ударе по аэропорту Кувейта?

Главное управление гражданской авиации Кувейта подтвердило, что беспилотник попал в международный аэропорт страны.

Незначительные травмы получили несколько сотрудников. Поврежден один из пассажирских терминалов. В общем пострадали, по некоторым сообщениям, 12 человек.

Представитель органа Абдулла Аль-Раджи заявил, что участок охраняется, проводится оценка последствий и реорганизация эксплуации аэропорта.

Иран заявляет, что уничтожил американский радар в Катаре, который отслеживал иранские ракеты. То, что объект был атакован, подтвердили в Минобороны Катара.

Момент удара иранского дрона по аэропорту Кувейта: смотрите видео

Первые минуты после атаки иранского БпЛА: смотрите видео

Последствия иранской атаки по аэропорту Кувейта: смотрите видео

Тем временем в аэропорту Дубая коллапс