Иран атаковал беспилотниками международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие, – СМИ
- Иран атаковал международный аэропорт Кувейта беспилотниками, в результате чего пострадали несколько работников и поврежден пассажирский терминал.
- Иран также заявил об уничтожении американского радара в Катаре, что подтвердило Минобороны Катара.
Иран нанес удары дронами по международному аэропорту Кувейта. СМИ сообщают, что есть пострадавшие.
Об этом сообщает Arab Times.
Смотрите также Ближний Восток в огне: показываем на карте, где прогремели взрывы и какие страны под ударом
Что известно об иранском ударе по аэропорту Кувейта?
Главное управление гражданской авиации Кувейта подтвердило, что беспилотник попал в международный аэропорт страны.
Незначительные травмы получили несколько сотрудников. Поврежден один из пассажирских терминалов. В общем пострадали, по некоторым сообщениям, 12 человек.
Представитель органа Абдулла Аль-Раджи заявил, что участок охраняется, проводится оценка последствий и реорганизация эксплуации аэропорта.
Иран заявляет, что уничтожил американский радар в Катаре, который отслеживал иранские ракеты. То, что объект был атакован, подтвердили в Минобороны Катара.
Момент удара иранского дрона по аэропорту Кувейта: смотрите видео
Первые минуты после атаки иранского БпЛА: смотрите видео
Последствия иранской атаки по аэропорту Кувейта: смотрите видео
Тем временем в аэропорту Дубая коллапс
В результате атак на американские базы в ОАЭ в Дубае закрыли два международных аэропорта.
Тысячи пассажиров остались заблокированными. Местная полиция и авиакомпании пытаются организовать эвакуацию