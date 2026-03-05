Трамп хотел бы участвовать в назначении нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы лично влиять на процесс определения следующего руководителя Ирана. Он не согласен с назначением сына Али Хаменеи Моджтаба.

Об этом американский президент сказал в интервью Axios.

Смотрите также Станут ли курды пехотинцами Трампа в войне с Ираном: кто они такие и почему ненавидят режим аятолл

Что Трамп заявил о выборе нового лидера Ирана?

Дональд Трамп признал, что одним из наиболее вероятных кандидатов на роль нового верховного руководителя Ирана считают Моджтабу Хаменеи – сына убитого Али Хаменеи. В то же время Трамп дал понять, что такой сценарий его не устраивает.

Они тратят свое время впустую. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как в случае с Делси (Родригес) в Венесуэле,

– отметил он.

Президент США провел параллель с событиями в Венесуэле. Он напомнил о ситуации, когда вице-президент Делси Родригес оказалась у власти после того, как в январе американские военные задержали Николаса Мадуро.

В Иране возможен политический вакуум