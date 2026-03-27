Геополитика Америка Трамп пошутил, что может стать новым президентом Венесуэлы
27 марта, 17:09
Трамп пошутил, что может стать новым президентом Венесуэлы

Сергей Попович
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп пошутил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, заявив, что его там любят.
  • Он высказал эту идею во время заседания Кабинета министров США, намекая на возможное соперничество с Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы. Он говорит, что венесуэльцы его любят.

Об этом Трамп заявил на заседании Кабинета министров США.

Как Трамп в шутку задумался стать президентом Венесуэлы?

Президент США Дональд Трамп считает, что пользуется большой популярностью среди венесуэльцев. Он пошутил, что мог бы баллотироваться в президенты латиноамериканской страны против Делси Родригес, которая сейчас заняла место Николаса Мадуро.

Я могу поехать в Венесуэлу и баллотироваться на пост президента против Делси. Это вариант. Меня там любят, 
– сказал Трамп.

