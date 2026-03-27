Трамп пошутил, что может стать новым президентом Венесуэлы
- Президент США Дональд Трамп пошутил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы, заявив, что его там любят.
- Он высказал эту идею во время заседания Кабинета министров США, намекая на возможное соперничество с Делси Родригес.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы. Он говорит, что венесуэльцы его любят.
Об этом Трамп заявил на заседании Кабинета министров США.
Как Трамп в шутку задумался стать президентом Венесуэлы?
Президент США Дональд Трамп считает, что пользуется большой популярностью среди венесуэльцев. Он пошутил, что мог бы баллотироваться в президенты латиноамериканской страны против Делси Родригес, которая сейчас заняла место Николаса Мадуро.
Я могу поехать в Венесуэлу и баллотироваться на пост президента против Делси. Это вариант. Меня там любят,
– сказал Трамп.
США заключили с Венесуэлой "золотую сделку"
США официально признали действующее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес. Трамп заявил, что она делает замечательную работу, потому что она работает с США и конкретно Марко Рубио.
США также заключили с Венесуэлой "золотую сделку". По словам Трампа, она позволит двум странам сотрудничать для содействия продаже венесуэльского золота и других минералов.