Путин растерян, – республиканец заинтриговал, как Трамп нацелен "душить" Россию
- США провели операцию в Венесуэле, а Владимир Путин растерян, поскольку это вытащило одно из звеньев "оси зла".
- Борис Пинкус заметил, что Дональд Трамп нацелен "душить" Россию экономической удавкой, в частности, через нефть.
США провели операцию в Венесуэле. Поэтому Владимир Путин растерян, ведь таким образом Дональд Трамп вытащил одно из звеньев "оси зла".
Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп нацелен "душить" Россию экономической удавкой. В частности, это касается нефти.
Как будет действовать Трамп относительно России?
Борис Пинкус отметил, что после задержания президента Николаса Мадуро и его жены в Венесуэле продолжают действовать структуры его режима. Поэтому Трамп будет работать над этим дальше.
Однако российская пропаганда продолжает распространять ложь, чтобы использовать операцию против режима Мадуро и таким образом оправдать Владимира Путина перед миром. Россия боится, что США начнут действовать и относительно нее.
Путин растерян, не знает, что делать. Потому что Трамп сегодня выбил одно из важнейших звеньев "оси зла", где Россия, Северная Корея, Китай, Иран, Венесуэла. Трамп вытащил одну из цепочек "оси зла" и нацелен экономической нефтедолларовой удавкой душить Россию и влиять на Китай,
– предположил республиканец.
Что известно о событиях в Венесуэле?
3 января США провели операцию в Венесуэле. В Каракасе слышали по меньшей мере 7 взрывов. Был задержан президент Николас Мадуро вместе с женой и вывезен из страны. Ему и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием.
Дональд Трамп сообщил, что США будут руководить Венесуэлой до смены власти. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после задержания Мадуро страной может руководить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес.
Уже 7 января Штаты провели операцию по захвату 2 нефтяных танкеров – Marinera (Bella) I и Sophia. Известно, что они имеют связь с Россией и Венесуэлой. Они занимались перевозкой подсанкционной нефти, а одно из них даже шло под флагом России.