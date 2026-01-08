Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп нацелен "душить" Россию экономической удавкой. В частности, это касается нефти.

Как будет действовать Трамп относительно России?

Борис Пинкус отметил, что после задержания президента Николаса Мадуро и его жены в Венесуэле продолжают действовать структуры его режима. Поэтому Трамп будет работать над этим дальше.

Однако российская пропаганда продолжает распространять ложь, чтобы использовать операцию против режима Мадуро и таким образом оправдать Владимира Путина перед миром. Россия боится, что США начнут действовать и относительно нее.

Путин растерян, не знает, что делать. Потому что Трамп сегодня выбил одно из важнейших звеньев "оси зла", где Россия, Северная Корея, Китай, Иран, Венесуэла. Трамп вытащил одну из цепочек "оси зла" и нацелен экономической нефтедолларовой удавкой душить Россию и влиять на Китай,

– предположил республиканец.

Что известно о событиях в Венесуэле?