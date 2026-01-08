Путін розгублений, – республіканець заінтригував, як Трамп націлений "душити" Росію

США провели операцію у Венесуелі. Тому Володимир Путін розгублений, адже у такий спосіб Дональд Трамп витягнув одну з ланок "осі зла".

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус озвучив 24 Каналу думку, що Трамп націлений "душити" Росію економічним зашморгом. Зокрема, це стосується нафти.

Дивіться також Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа

Як діятиме Трамп щодо Росії?

Борис Пінкус зазначив, що після затримання президента Ніколаса Мадуро та його дружини у Венесуелі продовжують діяти структури його режиму. Тому Трамп працюватиме над цим далі.

Однак російська пропаганда продовжує поширювати брехню, щоб використати операцію проти режиму Мадуро та у такий спосіб виправдати Володимира Путіна перед світом. Росія боїться, що США почнуть діяти і щодо неї.

Путін розгублений, не знає, що робити. Тому що Трамп сьогодні вибив одну з найважливіших ланок "осі зла", де Росія, Північна Корея, Китай, Іран, Венесуела. Трамп витягнув один з ланцюжків "осі зла" і націлений економічним нафтодоларовим зашморгом душити Росію та впливати на Китай,

– припустив республіканець.

Що відомо про події у Венесуелі?