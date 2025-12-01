Орбан тратит огромные деньги на пропаганду и запугивание людей, – венгерская оппозиционерка

Виктор Орбан не собирается терять власть, хотя впереди парламентские выборы, которые он может проиграть. Его партия "Фидес" уже готовится давить на избирателей.

Об этом эксклюзивно для 24 Канала заявила венгерская оппозиционерка Каталин Чех в материале "Режим Орбана падет: как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии".

Как Орбан давит на венгров?

Несмотря на то, что в 1956 году советская власть подавила венгерскую революцию и многие еще должны были бы помнить эти события, Орбану удалось заново "подружиться" с Россией.

Медийная машина Орбана и его пропагандистские методы фактически замылили глаза обществу относительно моральной неприемлемости этой дружбы с Владимиром Путиным. По моему мнению, ему удалось повлиять на многих венгров, которые в других обстоятельствах никогда бы не согласились на такую политическую близость с Россией,

– считает Каталин Чех.

Интересно! Политическая карьера молодого Орбана началась именно с призывов вывести советские войска с венгерской территории в 1989 году. А теперь он сравнивает членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией и ежегодно встречается с Путиным.

Чтобы поддерживать нужные месседжи, "Фидес" тратит много средств. Поэтому можно говорить пропаганда очень глубоко укоренилась и влияет на венгров. Впрочем, Орбан – еще не вся Венгрия.

"Если вспомнить, как мы встречали беженцев после начала полномасштабной войны – я сама была на границе и видела, как восточные регионы Венгрии, местные общины, объединялись, принимали людей в школах и вместе готовили для них еду. Именно это и является настоящим лицом Венгрии. Поэтому я имею огромную надежду на наше общество – на изменения и на примирение после выборов", – надеется оппозиционерка.

Политик предупредила, что парламентские выборы весной 2026 года будут чрезвычайно сложными.

"Фидес" потратит огромные средства на кампанию, пропаганду и даже запугивание людей. Но я верю, что воля граждан победит. Главное – не упустить еще одну возможность вернуть страну на правильный путь,

– сказала Чех.

В целом во время правления Орбана качество жизни обычных людей не улучшилось. Социологические опросы показывают, что Орбан теряет позиции.

Люди устали жить изо дня в день, не имея возможности двигаться вперед, не видя никаких реальных и ощутимых изменений в качестве своей жизни. Они устали от постоянного языка ненависти. Они устали от пропаганды. И они устали от правительства, которое отодвинуло нас на периферию Европы и одновременно топчет нашу безопасность и долгосрочные экономические интересы. Я верю, что люди хотят перемен – и что в следующем апреле мы действительно имеем шанс их достичь,

– высказалась политик.

Антиукраинская риторика Орбана помогает ему удержаться у власти

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа заявил 24 Каналу, что Орбан своими пророссийскими заявлениями пытается отвлечь внимание венгерского общества от экономических проблем и тотальной нищеты в стране.