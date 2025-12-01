Орбан витрачає величезні гроші на пропаганду і залякування людей, – угорська опозиціонерка

Віктор Орбан не збирається втрачати владу, хоч попереду парламентські вибори, які він може програти. Його партія "Фідес" уже готується тиснути на виборців.

Про це ексклюзивно для 24 Каналу заявила угорська опозиціонерка Каталін Чех у матеріалі "Режим Орбана впаде: як угорська опозиція готується до історичних виборів в Угорщині".

Як Орбан тисне на угорців?

Попри те, що в 1956 році радянська влада подавила угорську революцію і багато хто ще мав би пам'ятати ці події, Орбану вдалося заново "подружитися" з Росією.

Медійна машина Орбана та його пропагандистські методи фактично замилили очі суспільству щодо моральної неприйнятності цієї дружби з Володимиром Путіним. На мою думку, йому вдалося вплинути на багатьох угорців, які в інших обставинах ніколи б не погодилися на таку політичну близькість із Росією,

– вважає Каталін Чех.

Цікаво! Політична кар'єра молодого Орбана почалася саме із закликів вивести радянські війська з угорської території у 1989 році. А тепер він порівнює членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією та щороку зустрічається з Путіним.

Щоб підтримувати потрібні меседжі, "Фідес" витрачає багато коштів. Тому можна говорити пропаганда дуже глибоко вкоренилася і впливає на угорців. Утім, Орбан – ще не вся Угорщина.

"Якщо згадати, як ми зустрічали біженців після початку повномасштабної війни – я сама була на кордоні й бачила, як східні регіони Угорщини, місцеві громади, гуртувалися, приймали людей у школах і разом готували для них їжу. Саме це і є справжнім обличчям Угорщини. Тому я маю величезну надію на наше суспільство – на зміни й на примирення після виборів", – сподівається опозиціонерка.

Політикиня попередила, що парламентські вибори навесні 2026 року будуть надзвичайно складними.

"Фідес" витратить величезні кошти на кампанію, пропаганду і навіть залякування людей. Але я вірю, що воля громадян переможе. Головне – не втратити ще одну можливість повернути країну на правильний шлях,

– сказала Чех.

Загалом під час правління Орбана якість життя звичайних людей не покращилася. Соціологічні опитування показують, що Орбан втрачає позиції.

Люди втомилися жити від дня до дня, не маючи можливості рухатися вперед, не бачачи жодних реальних і відчутних змін у якості свого життя. Вони втомилися від постійної мови ненависті. Вони втомилися від пропаганди. І вони втомилися від уряду, який відсунув нас на периферію Європи та водночас топче нашу безпеку й довгострокові економічні інтереси. Я вірю, що люди хочуть змін – і що наступного квітня ми справді маємо шанс їх досягти,

– висловилася політикиня.

Антиукраїнська риторика Орбана допомагає йому утриматися при владі

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа заявив 24 Каналу, що Орбан своїми проросійськими заявами намагається відвернути увагу угорського суспільства від економічних проблем та тотальних злиднів у країні.