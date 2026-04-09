"Россияне уже в наших кладовых": венгров всколыхнули резонансные сливы разговоров Орбана с Путиным
- Слив телефонного разговора Орбана с Путиным вызвал большой скандал в Венгрии, повысив антироссийские настроения среди венгров.
- По словам главы венгерской общины Киева, поддержка России в венгерском обществе снизилась с 49% до 64% против.
На днях в медиа появился слив телефонного разговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным. В нем венгерский политик заверил диктатора, что готов стать "его мышкой и поможет льву".
Этот звонок состоялся еще 17 октября 2025 года, но разговор всплыл и стал доступным для широкой общественности только сейчас. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 каналу, как венгры реагируют на подобные информационные всплески.
Как изменилось отношение венгров к Орбану?
По словам председателя венгерской общины Киева и Киевской области, этот слив вызвал большой скандал в стране. Венгры говорят, мол, россияне засели уже в наших кладовых и надо их оттуда как можно скорее вытолкнуть. А когда на выступлениях Орбана появляется молодежь, то они кричат: "Россию, россиян прочь!"
Позорная политика ненависти к Украине, выполнения прихотей Кремля и россиян привело к тому, что венгры начали больше отворачиваться от российско-фильской рашистской политики, которую проводит Орбан,
– отметил Томпа.
По его словам, если в ноябре 49% венгерского общества были против России, сегодня таких людей стало 64%.
Кстати, была информация, что вице-президент США Дже ди Венс, который посетил Венгрию, попросил Петера Сийярто в следующий раз перед тем, как звонить Сергею Лаврову сначала позвонить ему.
Что известно о разговорах венгерских политиков с Путиным?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит ничего компрометирующего в своем разговоре с Путиным. Он заверил, что в стране не ведется прослушивание оппонентов, но в то же время продолжается расследование утечки стенограммы.
Глава МИД Петер Сийярто отреагировал на публикацию его разговоров с Сергеем Лавровым, отметив, что его контакты регулярно перехватывают иностранные спецслужбы. Он также отметил, что Венгрия не меняет своей позиции относительно санкций ЕС, которые считает неэффективными.
По обнародованным материалам, Сийярто обсуждал с Лавровым вопрос санкций и возможные шаги для блокирования вступления Украины в ЕС, а также обещал передавать информацию о переговорах. Саму утечку он назвал вмешательством иностранной разведки во внутреннюю политику Венгрии.