"Россияне уже в наших кладовых": венгров всколыхнули резонансные сливы разговоров Орбана с Путиным

На днях в медиа появился слив телефонного разговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным. В нем венгерский политик заверил диктатора, что готов стать "его мышкой и поможет льву".

Этот звонок состоялся еще 17 октября 2025 года, но разговор всплыл и стал доступным для широкой общественности только сейчас. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 каналу, как венгры реагируют на подобные информационные всплески.

Как изменилось отношение венгров к Орбану?

По словам председателя венгерской общины Киева и Киевской области, этот слив вызвал большой скандал в стране. Венгры говорят, мол, россияне засели уже в наших кладовых и надо их оттуда как можно скорее вытолкнуть. А когда на выступлениях Орбана появляется молодежь, то они кричат: "Россию, россиян прочь!"

Позорная политика ненависти к Украине, выполнения прихотей Кремля и россиян привело к тому, что венгры начали больше отворачиваться от российско-фильской рашистской политики, которую проводит Орбан,

– отметил Томпа.

По его словам, если в ноябре 49% венгерского общества были против России, сегодня таких людей стало 64%.

Кстати, была информация, что вице-президент США Дже ди Венс, который посетил Венгрию, попросил Петера Сийярто в следующий раз перед тем, как звонить Сергею Лаврову сначала позвонить ему.

Что известно о разговорах венгерских политиков с Путиным?