Орбан заявил, что СБУ пытается сорвать его опрос о вступлении Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил СБУ во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Целью таких действий политик считает подрыв инициативы по проведению опроса о членстве Украины в Евросоюзе.

Об этом он заявил по итогам заседания совета обороны 13 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Речь идет о "беспрецедентной атаке служб безопасности против Венгрии в последние дни".

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Что заявил Орбан

По словам политика, Украина инициировала скоординированную "кампанию по очернению" его страны, чтобы подорвать инициативу по проведению опроса об украинском членстве в ЕС.

Кроме того, Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".

Таким образом венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти,

– жалуется Орбан.

Он пообещал завершить свой опрос о евроинтеграции, поскольку "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".

Напомним, премьер-министр считает, что вступление Украины в ЕС может привести к банкротству венгерской экономики.