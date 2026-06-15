У Навроцкого поставили Зеленскому условие для сохранения Ордена Белого Орла, – Rzeczpospolita

Президент Польши Кароль Навроцкий может в ближайшее время принять решение о дальнейшей судьбе Ордена Белого Орла, врученного Владимиру Зеленскому. В Варшаве заявляют, что окончательное решение может зависеть от позиции Киева по поводу названия одного из подразделений ССО.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

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Какое требование выдвинули Зеленскому в Польше?

По данным издания, в окружении польского президента рассматривают паузу в принятии решения как возможность для украинской стороны отреагировать на ситуацию. В то же время подчеркивается, что этот "период ожидания" ограничен во времени и может длиться лишь несколько дней.

Ключевым условием, которое могло бы повлиять на решение Навроцкого, в Варшаве называют изменение названия одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, получившего имя Героев УПА. Именно это решение украинской стороны вызвало дискуссии в польской политической среде.

В Польше также отмечают, что общественное мнение в основном поддерживает более жесткую позицию президента по этому вопросу.

Отметим, что Орден Белого Орла — это высшая государственная награда Польши и одна из старейших действующих наград в мире. Ее вручают за выдающиеся гражданские или военные заслуги перед польским государством как в мирное, так и в военное время. В апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда наградил этим орденом президента Украины Владимира Зеленского, отметив его роль в международной поддержке Украины и противодействии российской агрессии.

События, предшествовавшие этому

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное наименование "Героев УПА". Указ предусматривает, что это решение принято с целью восстановления исторических традиций украинской армии и на основе боевых заслуг подразделения.

Этот шаг вызвал дискуссии в Польше и подвергся критике со стороны президента Кароля Навроцкого. Премьер-министр Дональд Туск призвал не допустить обострения напряженности между Киевом и Варшавой из-за исторических вопросов, подчеркнув, что конфликты между союзниками могут быть выгодны только третьим сторонам.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал украинские власти пересмотреть решение, заявив, что это вызывает негативную реакцию в польском обществе. Однако он подчеркнул, что поддержка Украины в войне против России остается неизменной, ведь безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Польши и Европы.

По словам министра, в Польше это решение воспринимается болезненно из-за исторических событий, в частности Волынской трагедии, хотя он признал, что часть украинцев рассматривает УПА как символ борьбы за независимость