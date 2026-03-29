Иран разрешил одной стране проходить через Ормузский пролив

В Иране согласились предоставить разрешение 20 кораблям проходить через Ормузский пролив. Речь идет о судах под флагом Пакистана.

В то же время двум кораблям разрешено проходить проливом ежедневно. Об этом проинформировал глава МИД Пакистана Ишак Дар.

Почему Ормузский пролив так важен для судоходства?

Стоит заметить, что на Ормузский пролив приходится примерно одна пятая часть мировых поставок нефти.

28 февраля началась совместная американо-израильская операция против Ирана. Это подтолкнуло Тегеран к закрытию Ормузского пролива и сейчас является центральным вопросом конфликта.

К слову, пролив соединяет Персидский залив (на западе) с Оманским заливом и Аравийским морем (на востоке). Он пролегает между Ираном на севере и Оманом и ОАЭ на юге.

Ранее сообщалось, что Иран будет позволять проход через пролив только тем судам, которые не участвуют во враждебных действиях против страны и придерживаются установленных Тегераном правил. В то же время с отдельных коммерческих судов будут взиматься транзитные платежи.

Обострение ситуации в регионе привело к ухудшению экономической стабильности во всем мире. Существует риск эскалации, при которой Иран может вызвать резкий рост цен на нефть – до 200 долларов за баррель.

Страны Персидского залива принимают меры для стабилизации положения. В частности, ОАЭ инициируют создание так называемых "Ормузских сил безопасности" для защиты пролива от потенциальных атак Ирана,

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предостерег, что длительное подорожание нефти может спровоцировать глобальный экономический кризис.

